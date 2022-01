RTVS: Tarča ostaja na sporedu Primorske novice RTVS zavrača govorice o suspenzu voditeljice Tarče na TV Slovenija (TVS) Erike Žnidaršič, ki so minuli teden zaokrožile na družbenih omrežjih, in je proti pritiskom na novinarje. Oddaja ostaja na sporedu, so dodali. Tudi v kolektivu informativnega programa TVS najostreje obsojajo politični pritisk, ki ga doživljata ekipa oddaje in voditeljica.

