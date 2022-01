(VIDEO) Protestniki s peticijo v podporo oddaji Tarča, Jenull: To je del nedopustnih političnih prit Večer Protestna ljudska skupščina je danes pred stavbo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) predala podpise pod peticijo v podporo oddaji Tarča, voditeljici Eriki Žnidaršič in neodvisnemu novinarstvu na RTVS. Peticijo, pod katero je podpisanih več kot 6000 ljudi, so med drugim predali tudi predsedniku programskega sveta Cirilu Baškoviču.

