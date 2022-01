Pred slovenskim parasmučarjem dva vrhunca sezone: Vse je mogoče SiOL.net "Če se vse 'poklopi', spadam med deseterico," pred odhodom na svetovno prvenstvo na Norveško, kjer ga 19. in 21. januarja čakata tekmi v veleslalomu in slalomu, pravi 21-letni slovenski parasmučar Jernej Slivnik. To svetovno prvenstvo bo zanj prvi od dveh vrhuncev sezone, čez 53 dni se bo namreč udeležil še 13. zimskih paralimpijskih iger v Pekingu.

