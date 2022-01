Jernej Slivnik, 21-letni paraalpski smučar, odhaja na svetovno prvenstvo na Norveško, kjer ga 19 in 21. 1. čakata tekmi v veleslalomu in slalomu. To bo eden od vrhuncev sezone. Naslednji bodo 13. zimske paralimpijske igre v Pekingu, ki se začnejo čez 52 dni.



