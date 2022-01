Tole so gospodarski dosežki Slovenije v času predsedovanja EU Demokracija Piše: C. R. Slovenija je s koncem leta 2021 uspešno zaključila s predsedovanjem Svetu Evropske unije, ki je potekalo šest mesecev, od začetka julija. Minister Zdravko Počivalšek kot ključne dosežke predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije z gospodarskega področja izpostavlja Akt o digitalnih storitvah in napredek na področju trgovinske politike. »Preteklo leto je prineslo ogromno izzivov, za k ...

