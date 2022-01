Slovensko predsedstvo je v središče predsedovanja na področju zaposlovanja, socialne politike in ena Nova24TV Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je med dosežki slovenskega predsedovanja Svetu EU na svojem področju izpostavil prispevek k izboljšanju delovnih pogojev v Uniji. Dosežen je bil dokončni dogovor o zaščiti delavcev pred rakotvornimi snovmi, velik korak je bil storjen pri dveh direktivah o plačah. Kot predsedujoči Svetu EU na področju trga dela in socia ...

