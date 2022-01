Tri tekme prestavljene, tri bodo odigrane, na delu tudi Kopitar in Ovečkin SiOL.net V hokejski ligi NHL so prestavitve tekem že stalnica in tudi v noči na torek bodo čez lužo odigrali le tri od načrtovanih šestih. Na delu pa bosta Anže Kopitar in Aleksander Ovečkin. Slovenski zvezdnik s svojim LA Kings gosti NY Rangers, ruski pa v Washingtonu pričakuje Boston Bruins.

