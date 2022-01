Stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti mlajših od 18 let je najvišja v enostarševskih družinah in v družinah, kjer je več vzdrževanih otrok. V družinah, kjer je delovna aktivnost nizka, je prav tako večja nevarnost socialne izključenosti otrok, to tveganje pa je višje tudi v družinah, kjer je vsaj en starš migrant, višji pa je tudi pri otrocih, katerih starši imajo nizko izobrazbo. Sl ...