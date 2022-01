Izgovarjajo se na navigacijski sistem Dnevnik Štajerski policisti so konec tedna odkrili več nezakonitih prehodov meje s Hrvaško na mestih, kjer to ni dovoljeno. Vozniki naj bi ob kolonah na uradnih prehodih iskali “bližnjice”, policistom pa so se izgovarjali na nezanesljivo cestno navigacijo.

