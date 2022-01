V dveh požarih poginile domače živali, v enem ne izključujejo požiga RTV Slovenija Policisti preiskujejo požare v Radmirju, Logarski dolini in Šentjanžu nad Dravčami. V Radmirju je zagorelo v soboto in v nedeljo v objektu, namenjen shranjevanju sena. Policisti ne izključujejo verjetnosti požiga. V drugih dveh požarih so poginile živali.

