Po tem, ko je v ponedeljek zagorelo v Šentjanžu nad Dravčami v Vuzenici, kjer je požar zajel celotno gospodarsko poslopje in ga v celoti uničil, je včeraj stekla akcija “POMOČ DRUŽINI ŠAVC – BINDIŠ PO POŽARU”. Iz Občine Vuzenica so sporočili , da se bodo sredstva zbirala za ponovni začetek in ohranitev kmetijske dejavnosti na kmetiji Bindiš, in sicer na na računu Rdečega križa. Podatki za nakazilo ...