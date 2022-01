Sodišče oprostilo ljubljanskega župana Jankovića in njegova sinova. Kaj je povedala sodnica Mojca Ko Večer Tožilstvo je že napovedalo pritožbo, potem ko so bili Zoran, Damjan in Jure Janković oproščeni očitkov o nepravilnostih pri prodaji Mercatorjevih delnic

Sorodno























Oglasi