»Pa niti slučajno«: Jankovićeve napovedi, da pred slovenskimi sodišči nikoli ne bo kaznovan, se ures Demokracija Piše: V. K. Ljubljansko okrožno sodišče je ljubljanskega župana Zorana Jankovića in njegova sinova Damijana in Jureta oprostilo obtožb zaradi domnevne zatajitve finančnih obveznosti pri prodaji delnic Mercatorja. Vse gre po znanem scenariju, o katerem je Zoran Janković že pred leti govoril na zagrebški televiziji. Na vprašanje voditelja: »Ali vas ne skrbi, da bi vas nekega dne obsodili in posla ...

