(VIDEO) Mag. Karmen Furman: Predlagane spremembe zakona o javnem naročanju na področju nabav v zdrav Demokracija Piše: C. R. Danes je potekala novinarska konferenca na temo predloga sprememb Zakona o javnem naročanju na področju nabav v zdravstvu. Na novinarski konferenci so sodelovali poslanci in poslanke poslanskih skupin SDS, NSi in SNS. Poslansko skupino SDS je zastopala poslanka mag. Karmen Furman, poslansko skupino NSi je zastopal Andrej Černigoj, poslansko skupino SNS pa Zmago Jelinčič Plemeniti. Na

Sorodno





Oglasi