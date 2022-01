DZ v četrtek na izredni seji o izredni uskladitvi pokojnin Lokalec.si DZ bo v četrtek zasedal na izredni seji, na kateri bodo poslanci med drugim obravnavali novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bi prinesla izredno uskladitev pokojnin, je na današnji seji sklenil kolegij predsednika DZ. Na seji pa bodo poslanci odločali tudi o predlogu novele zakona o javnem naročanju. S predlogom novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ...

