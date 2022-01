Vlada odgovorila na sklepe komisije za nadzor javnih financ o političnem kadrovanju v slovenski ener Energetika.NET Na ponedeljkovi seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela tudi odgovor na sprejete sklepe komisije za nadzor javnih financ glede političnega kadrovanja v slovenski energetiki s poudarkom na potencialnem izčrpavanju družbe GEN-I. Vlada v s svojem odgovoru izpostavlja »da zaradi zakonsko jasno razmejenih odgovornosti in pristojnosti vlade in SDH, sprejetih sklepov komisije ni mogoče izvršiti«.

