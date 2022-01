Nina Ivanič se je potepala s prijatelji. Poglejte, kako lepo so se imeli TOčnoTO.si Nina Ivanič se je te dni potepala po madžarski prestolnici, kjer so ji družbo delali prijatelji. Pokazala je nekaj nepozabnih utrinkov. Nina Ivanič je slovenska igralka, ki je pred kratkim navdušila z nastopom v videospotu Marjetke Vovk in Raaya. Novo leto je začela s potepom po Budimpešti, kamor je odšla z igralskima kolegicama Zvezdano Mlakar, […] Nina Ivanič se je potepala s prijatelji. Poglejte...

Sorodno

































Oglasi