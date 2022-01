Svojci pogrešajo 37-letno Vlasto Udovič Ahmadi iz Ljubljane in njenega otroka. Visoka je okoli 170 centimetrov, srednje postave, temno rjavo-rdečih las, ki segajo do ramen, ima rjave oči. Nazadnje je bila oblečena v črno bundo, dolgo do bokov ter v črne, oprijete kavbojke, obuta je v črne gležnjarje. Od doma je odšla skupaj z leto in pol starim sinom, nazadnje so ju videli na območju Ljubljane. Ob ...