Našli 37-letnico in otroka Lokalec.si Svojci pogrešajo 37-letno Vlasto iz Ljubljane in njenega otroka, so sporočili policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška. “Preklicujemo naše obvestilo za objavo pogrešane osebe v medijih. Vlasta Udovič Ahmadi je bila skupaj z otrokom najdena na območju Policijske uprave Koper.” Z njima je vse v redu, so sporočili.

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hauc

Luka Dončić

Tamara Zidanšek

Robert Golob