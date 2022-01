Grožnje, zavajanja in neodgovorjena vprašanja: kaj bo sklenil sodni svet? SiOL.net Sodni svet bo danes obravnaval pojasnilo predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča glede izobrazbe vrhovnega sodnika Branka Masleše in groženj novinarjem s tožbami. To točko dnevnega reda bi morali obravnavati že prejšnji teden, vendar so, uradno zaradi poslabšanja epidemioloških razmer, sejo preložili na danes in se odločili, da jo izvedejo prek videokonference.

