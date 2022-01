Nobena oblast, niti sodna, si ne more misliti, da bo neko stvar tiščala pod preprogo toliko časa. Ali naj se dokaže, da očitani elementi ne obstajajo, ali pa naj se ugotovi, da obstajajo in povleče zaključke. To, da tako vprašanje ne dobi epiloga, ne dobi od pristojnega organa toliko časa formalne rešitve, prav gotovo ne pripomore k temu, da bi se zaupanje v sodni sistem krepilo, na žalost ravno n ...