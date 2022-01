Do sobote cepljenje do osmih zvečer Dnevnik V vseslovenski akciji Dnevi cepljenja, ki poteka od danes do sobote, se bo mogoče v cepilnem centru Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi ulici 9 ter v UKC cepiti med 7. in 20. uro. Za tokratno cepilno akcijo upajo, da bo vsaj tako uspešna, kot...

Sorodno





Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Igor Zorčič

Janez Janša

Robert Golob

Primož Roglič

Franc Trček