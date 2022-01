Od četrtka do sobote v Mariboru in okolici dnevi cepljenja Lokalec.si Od četrtka 13. januarja do sobote 15. januarja bodo po vsej Sloveniji potekali dnevi ceplenja. Vsi cepilni centri bodo v teh treh dneh odprti od 8.00 zjutraj do 20.00, naročanje ne bo potrebno. Preverite kje vse se lahko v teh dneh cepite. Kot smo že poročali je minister za zdravje Janez Poklukar, ob širjenju nove koronavirusne različice omikron, napovedal nove dneve cepljenja z geslom Stopimo sk ...

