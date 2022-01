Vlada GEN energiji določila zvišanje vplačila v Sklad NEK Energetika.NET Vlada je družbi GEN energija naložila, da s 1. januarjem 2022 začne vplačevati v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad NEK) znesek v višini 12 evrov za vsako prevzeto MWh električne energije, proizvedene v NEK, namesto 4,8 evra, kolikor je plačevala do zdaj. Tako namreč želi država zagotoviti, da bo v skladu dovolj denarja ta pokrivanje stroškov vseh dejavnosti razgradnje NEK in odlaganja odpadkov, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo (MzI).

