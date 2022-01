HSE: K projektu prestrukturiranja PV in TEŠ bomo pristopili celovito in odgovorno Energetika.NET V skupini Holding Slovenske elektrarne (HSE) pozdravljajo včerajšnje sprejetje nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, ki opredeljuje leto 2033 kot leto, ko bo Slovenija najpozneje prenehala z rabo premoga za proizvodnjo električne energije. »To je mejnik, iz katerega bodo izhajale vse prihodnje aktivnosti, povezane z obratovanjem in poslovanjem termo divizije skupine HSE,« so sporočili za naš portal.

