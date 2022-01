Vstopna točka ZD Ljubljana za odvzem brisov odslej v Stanežičah 24ur.com Zdravstveni dom Ljubljana je sporočil, da s pondeljkom spreminjajo lokacijo vstopne točke za odvzem brisov za PCR-testiranje. Ta se bo odslej nahajala na parkirišču P+R Stanežiče in ne več v garažni hiši Stožice. Kot so pojasnili, so se za spremembo lokacije odločili zaradi boljše prometne pretočnosti ob povečanem številu odvzemov brisov.

