Naval na testiranje: v NLZOH so na robu zmogljivosti, delajo tudi ponoči 24ur.com Zaradi razmer seveda niti naval na testiranje PCR ne pojenja, v četrtek so opravili krepko čez 13.000 testov. Najdlje na bris čakajo Ljubljančani, pred garažno hišo v Stožicah se je spet vila dolga kolona avtomobilov. Zato zdaj vstopno točko selijo na parkirišče v Stanežičah. A težav nimajo samo vstopne točke, v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kot pravijo, podirajo rekorde, ...

