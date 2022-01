V sredo, 13. januarja 2022, je v oddaji Tema dneva o cepljenju, epidemiji in vsemu, kar spada zraven, spregovoril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr. Milan Krek. Vidno zagrenjen za glavni problem epidemije še vedno krivi vse necepljene in jih poziva, da se udeležijo dnevov cepljenja, stojijo v vrsti in se cepijo. NIJZ je medtem podal predlog, da se v program cepljenja za zaposlene ...