Z vektorskimi cepivi cepljenih 250 otrok SiOL.net Zdravstveni inšpektorat je v postopku glede domnevnega cepljenja mladoletnih oseb z vektorskimi cepivi ugotovil, da so z njimi cepili 250 otrok. En primer je inšpektorat odstopil zbornici zdravstvene in babiške nege, 249 pa zdravniški zbornici. V 20 primerih so ugotovili administrativne napake, ki so jih v času nadzora že odpravili.

