Adele je v novem videospotu neprepoznavna TOčnoTO.si Britanska pevka Adele je izdala še drugi videospot iz novega albuma ‘30′. Posnela je črno-beli videospot za pesem ‘Oh My God’. Adele je dobro leto dni nazaj oklestila več kot 30 kilogramov, zato nas ne preseneča, da je v novem videospotu skoraj neprepoznavna. Ob izidu videospota se je 33-letna pevka zahvalila svoji ekipi na družbenih […] Adele je v novem videospotu neprepoznavna was first posted on...

