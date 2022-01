V društvu Focus pričakujejo zaprtje šoštanjske termoelektrarne pred letom 2030 Energetika.NET V sklopu procesa priprave nacionalne strategije za izstop iz premoga so v Focusu, društvu za sonaraven razvoj zagovarjali letnico 2030 »kot edino skladno z zavezami pariškega sporazuma. Od predlaganih letnic, ki so bile v procesu priprave vključene v osnutek strategije, to so 2033, 2038 in 2042, pa je 2033 dejansko edina še sprejemljiva letnica«, je za naš portal izpostavil Tomislav Tkalec iz Focusa. V nevladni organizaciji obenem pričakujejo zaprtje TEŠ-a pred letom 2030.

