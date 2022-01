Madžarska: Od 15. februarja preboleli ne bodo več izenačeni s cepljenimi RTV Slovenija Na Madžarskem od 15. februarja covidnega potrdila, tisti, ki so preboleli covid-19, niso pa cepljeni, ne bodo več dobili. Potrdilo bodo prejeli le še tisti, ki so bili trikrat cepljeni ali tisti, ki so drugi odmerek prejeli v manj kot šestih mesecih.

Sorodno















Oglasi