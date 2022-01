Največje število potrjenih okužb do zdaj! Okuženih več kot polovica vseh testiranih! Demokracija Piše: C. R. Včeraj so ob 14.360 PCR-testih potrdili 7580 okužb z novim koronavirusom, kar je največ dnevno potrjenih okužb do zdaj. Delež pozitivnih testov je znašal 52,8 odstotka. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 514 covidnih bolnikov, od tega jih 156 potrebuje intenzivno nego. Umrlo je pet covidnih bolnikov. Skupno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se

Sorodno





































































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ilka Štuhec

Boštjan Kline

Peter Prevc

Robert Golob