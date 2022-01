Koalicija o možnih projektih do konca mandata, na sestanku tudi poslanec DeSUS Robert Polnar Večer Koalicijski poslanci in nekateri ministri na čelu s premierjem Janezom Janšo na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju razpravljajo, katere projekte je mogoče izpeljati do konca mandata. Janša je na sestanek povabil tudi opozicijske poslance, ki v parlamentu podpirajo vlado. Poleg prvaka SNS Zmaga Jelinčiča se je vabilu odzval tudi poslanec DeSUS Robert Polnar.

