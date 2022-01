Obetajo se nove spremembe pri PCR testiranju in odreditvi karanten Lokalec.si Predsednik vlade Janez Janša je v petek po sestanku koalicije na Brdu pri Kranju v izjavi pojasnil, da bo ministrstvo za zdravje predlog spremembe veljavnosti karanten ob tveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom, pripravilo do danes oz. ponedeljka. V ponedeljek pa bo po njegovih besedah predlog tudi sprejet in uveljavljen sredi prihajajočega tedna. Po besedah podpredsednika vlade in gospoda ...

