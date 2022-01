Znani slovenski letalec bo meril onesnaženost ozračja nad Balkanom 24ur.com Znani slovenski letalec in raziskovalec podnebnih sprememb Matevž Lenarčič je poletel proti Sarajevu, kjer bo v prihodnjih dneh opravil meritve aerosoliziranih delcev v ozračju nad področjem, ki spada med najbolj onesnažene v Evropi in na svetu. V prvem delu misije bodo opravljene meritve nad Bosno in Hercegovino, Lenarčič bo letel nad Banja Luko, Zenico, Kaknjem in Sarajevom, nadaljeval pa bo na...

Sorodno

Oglasi