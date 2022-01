Lenarčič na novi misiji nad Zahodnim Balkanom Primorske novice Znani slovenski letalec in raziskovalec podnebnih sprememb Matevž Lenarčič bo skupaj z vodjo znanstveno raziskovalne ekipe Green Light World Flight (GLWF) dr. Grišo Močnikom z Univerze v Novi Gorici v prihodnjih dneh meril onesnaženost ozračja nad delom Bosne in Hercegovine, kasneje pa še nad delom Srbije. Gre za območje, ki sodi med najbolj onesnažene v Evropi in na svetu.

