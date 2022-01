Čordić znova ustrahuje uradnike ministrstva za kulturo – tokrat s pomočjo policije in tožilstva! Nova24TV 13. januarja 2022 sta ministrstvo za kulturo v zvezi s primerom izbrisa aktivista Zlatana Čordića iz razvida samozaposlenih v kulturi obiskala dva predstavnika policije. Na ministrstvu so prepričani, da gre za nedopusten poseg v neodvisnost uradništva, ki je postopek začelo po uradni dolžnosti in v skladu z vsemi strokovnimi merili. Obenem je primer še posebej škandalozen za pravno državo, v kater ...

