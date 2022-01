[Ogorčeni so] Čeprav je grozil uslužbenki, policija zdaj namesto Zlatana Čordića preiskuje Ministrst Nova24TV V četrtek sta prostore ministrstva obiskala dva policista Oddelka za gospodarsko kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana. Zbirala sta informacije o domnevnem kaznivem dejanju, povezanem z izbrisom Zlatana Čordića – Zlatka iz razvida samozaposlenih v kulturi in s prenehanjem pravice do plačila prispevkov za socialno varnost, poroča Celjski glasnik. Uradnika, ki j ...

