V manj kot mesecu dni naj bi napačno cepili tudi pet otrok, mlajših od 12 let 24ur.com Zdravniška zbornica preiskuje, zakaj je bilo 250 mladoletnih oseb cepljenih z vektorskimi cepivi, ki zanje niso registrirana. Zdravstveni inšpektorat še ugotavlja, da so cepilni centri v 20-ih primerih odkrili administrativne napake. Neuradno pa naj bi v Sloveniji napačno cepili tudi pet otrok v starostni skupini od pet do 11 let in sicer s cepivom Moderne, čeprav je zanje odobreno le cepivo Pfizer.

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Žan Košir

Zmago Jelinčič Plemeniti

Zdravko Počivalšek

Jernej Vrtovec