Živimo v času fašizma in diktature? Demokracija Piše: Vinko Gorenak Spoštovane gledalke in gledalci – lepo vas pozdravljam. Ker se prvič vidimo in slišimo v letu 2022, naj rečem le tole, vse dobro vam želim v letu 2022. Sicer pa nekaj poudarkov iz poročanja levosučnih medijev: Menda živimo v času fašizma??

Menda živimo v času Janševe diktature??

Menda živimo v času popolnega zatiranja človekovih pravic??

Menda živimo v času popolnega podrejanj ...

