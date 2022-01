Les je material prihodnosti, ki ga je možno reciklirati in znova uporabiti, česar se v Sloveniji dobro zavedamo, so menili govorci na lesarski poslovni konferenci na Expu v Dubaju. Z večjo uporabo lesa in pogozdovanjem se usmerjamo v trajnost in zelene tehnologije, kar pomeni nižje ogljične odtise in manjše obremenjevanje okolja, so razpravljali.