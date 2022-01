Takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh SiOL.net Danes bo precej jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem se bo ogrelo od 8 do 12 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh nas čaka podobno vreme, jutra bodo mrzla in meglena, čez dan se bo ogrelo do okoli 10 stopinj Celzija.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Karl Erjavec

Anže Kopitar