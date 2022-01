Vreme: Danes in v torek precej jasno Dnevnik Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

