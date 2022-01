Vroči Kralji z novo zmago na drugo mesto Pacifika Sportal Slovenski hokejski as Anže Kopitar se je s soigralci Los Angeles Kings sploh prvič pomeril z novinci v ligi, moštvom Seattle Kraken,in vknjižil četrto zaporedno zmagi (3:1). Kralji so se z novima dvema točkami zavihteli na drugo mesto pacifiške divizije in šesto v zahodni konferenci.

Sorodno



Oglasi