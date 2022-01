Kralji so 'vroči': v Seattlu so vpisali četrto zaporedno zmago 24ur.com Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v ligi NHL vpisali četrto zmago zapovrstjo. Kralji so v gosteh premagali najslabšo ekipo pacifiške skupine Seattle Kraken z izidom 3:1, Anže Kopitar je ob zmagi prispeval podajo.

