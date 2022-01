Mariborski policisti prejeli skoraj 200 klicev na pomoč, med drugim obravnavali 9 kaznivih dejanj, e Lokalec.si Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 195 klicev, od tega 68 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V tem času so obravnavali 1 nedovoljen prehod državne meje. V opisanem času so obravnavali tudi: – 9 kaznivih dejanj,

– 9 prometnih nesreč I. kategorije,

– 5 povoženj divjadi,

– 1 kršitelju cestno-prometnih predpisov so ...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Hrvaška

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Anže Kopitar

Milan Kučan