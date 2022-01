Poročilo Policijske uprave Celje: petek, 14. 1. 2022 (huje poškodovana peška, trčil v tri vozila,…) Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 246 klicev občanov. 70 klicev je bilo interventnih. 10 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 33 s področja prometne varnosti in 10 s področja javnega reda in miru. S področja cestnega prometa so obravnavali prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, tri z lažjimi in sedem prometnih nesreč ...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Celje

Mozirje

nasilje v družini

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marko Bandelli

Žan Košir

Boštjan Kline

Tamara Zidanšek