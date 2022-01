V Mariboru evakuacija prebivalcev, zatulile so opozorilne sirene SiOL.net Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so z nekajminutno zamudo malo po poldnevu začeli z deaktivacijo v torek najdene letalske bombe iz druge svetovne vojne. Gre za 250-kilogramsko bombo, najdeno na gradbišču na Prevorškovi ulici. Še pred začetkom akcije so gasilci zjutraj evakuirali bližnje stanovalce.

