Bodo slovenski ribiči lahko lovili do Umaga hrvaški pa do Kopra? RTV Slovenija Hrvaški mediji poročajo, da naj bi bil dosežen dogovor, po katerem bi slovenski ribiči v Piranskem zalivu lahko lovili znotraj hrvaških teritorialnih voda vse do Umaga, hrvaški ribiči pa v slovenskih vodah vse do Kopra.

